До 12 лет: в Украине угрозу или насилие в отношении медика хотят наказывать тюрьмой

Члены комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования зарегистрировали в парламенте законопроект об уголовной ответственности за угрозу или насилие в отношении медика или фармработника. Речь идет о проекте закона №5124.
"Депутаты комитета подали в Верховную раду законопроект №5124. Им предусмотрено установить уголовную ответственность за угрозу или насилие в отношении медика или фармработника", - говорится в сообщении.
Угрозу убийством будут наказывать лишением свободы на срок до 2 лет, умышленное нанесение побоев легкой или средней тяжести - до 5 лет, тяжелых повреждений - от 5 до 12 лет.
Глава комитета Михаил Радуцкий обратил внимание, что сейчас в Украине в нормативно-правовой базе нет специального состава преступления в случае нападения на медработника или фармацевта. По его словам, с начала пандемии случаев немотивированного насилия против работников "скорой" становится все больше.
Напомним, ранее ВР приняла закон, которым производителей вакцин или владельца регистрационного удостоверения освободили от гражданской ответственности за любые последствия прививок.
Кроме того, сняли ответственность и с медработников, если применение вакцин или других иммунобиологических препаратов происходило в соответствии с утвержденной инструкцией.
Как писало РБК-Украина, Кабинет министров Украины в ближайшее время создаст фонд, который будет выплачивать компенсации в случае осложнений при вакцинации от COVID.