До 12 років: в Україні погрозу чи насильство щодо медика хочуть карати в'язницею

Члени комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування зареєстрували у парламенті законопроект про кримінальну відповідальність за погрозу чи насильство щодо медика або фармпрацівника. Йдеться про проект закону №5124.

"Депутати комітету подали до Верховної ради законопроект №5124. Ним передбачено встановити кримінальну відповідальність за погрозу чи насильство щодо медика або фармпрацівника", - сказано у повідомленні.

Погрозу вбивством каратимуть позбавленням волі на строк до 2 років, умисне нанесення побоїв легкого чи середньої тяжкості - до 5 років, тяжких ушкоджень - від 5 до 12 років.

Глава комітету Михайло Радуцький звернув увагу, що наразі в Україні у нормативно-правовій базі немає спеціального складу злочину у разі нападу на медпрацівника чи фармацевта. За його словами, з початку пандемії випадків невмотивованого насилля проти працівників "швидкої" стає усе більше.