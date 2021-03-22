Кабмин создаст фонд компенсаций за последствия вакцинации от COVID

Кабинет министров Украины в ближайшее время создаст фонд, который будет выплачивать компенсации в случае осложнений при вакцинации от COVID . Это предусмотрено принятым на прошлой неделе законом.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам традиционного селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского.

По его словам, он намерен как можно скорее подписать принятый парламентом 19 марта закон, согласно которому государство берет на себя ответственность за последствия прививки против коронавируса.

"После этого постановлением Кабинета министров будет создан специальный компенсационный фонд", - говорится в сообщении.