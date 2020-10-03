Армения готова обсудить ввод миротворцев РФ в Нагорный Карабах

Армения готова к обсуждению вопроса введения российских миротворцев в Нагорный Карабах, где продолжаются боевые действия с Азербайджаном. Введение миротворцев могут обсудить в рамках Минской группы ОБСЕ.

Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ", - подчеркнул он.

Արտաքին ագրեսիայի դեպքում թիվ մեկ խնդիրն tune-up պաշտպանել բնակչությանը հարձակումից։ Դրանից հետո միայն հնարավոր կլինի խոսել... Опубликовано Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան Суббота, 3 октября 2020 г.

Напомним, на этой неделе в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном. Азербайджанские войска перешли в наступление с целью прекращения армянской оккупации. В Ереване наступление Азербайджана назвали объявлением войны всему армянскому народу.

Как писало РБК-Украина, Пашинян назвал условие, при котором Армения готова начать переговоры с Азербайджаном по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку никогда не отказывалось от переговоров с Ереваном, а ответственность за срыв переговорного процесса лежит на Пашиняне.