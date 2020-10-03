Спасатели ликвидировали один из очагов пожаров в Луганской области

Пожар на площади около 50 га был локализован в 16:25 2 октября.
Кроме того, продолжается тушение шести основных очагов:
очаг № 1 - пожар, возникший на окраине с. Смоляниново Новоайдарского района, огнем пройдено более 1,4 тыс. га лесных насаждений, в результате порывов ветра периодически наблюдается возникновение верхового пожара в районе населенных пунктов Боровеньки, Щедрищеве и Пурдовка. Силы и средства ГСЧС сосредоточены на защите населенных пунктов, полевого артиллерийского склада ВСУ вблизи Боровеньок и газораспределительной станции на окраине с. Александровка. Работает тяжелая инженерная техника ВСУ (БАТ).
очаг № 2 близ Трехизбенка (Новоайдарский район) с распространением в Северодонецке. Локализован в 20:00 2 октября на площади около 2,6 тыс. Га.
очаг № 3 вблизи сел Лобочеве и Геевка (Станично-Луганский район) лесной пожар на площади 300 га. Для тушения дополнительно привлечен пожарный поезд.
очаг № 4 между селами Песчаное, Нижнетеплое и Артема (Станично-Луганский район). Возгорание камыша и сухой растительности на площади более 110 га. Работает тяжелая инженерная техника ВСУ (БАТ).
очаг № 5 возле с. Ольховое (Станично-Луганский район) огнем пройдено 1,1 тыс. га леса. Работает тяжелая инженерная техника ВСУ (ИМР).
очаг № 6 вблизи с. Болотенное (Станично-Луганский район) возгорания свыше 6 га камыша и сухой растительности.