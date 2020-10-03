Рятувальники ліквідували один із осередків пожеж в Луганській області

Пожежу на площі близько 50 га було локалізовано о 16:25 2 жовтня.
Крім того, продовжується гасіння шести основних осередків:
осередок № 1 - пожежа, яка виникла на околиці с. Смолянинове Новоайдарського району, вогнем пройдено понад 1,4 тис. га лісових насаджень, внаслідок поривів вітру періодично спостерігається виникнення верхової пожежі в районі населених пунктів Боровеньки, Щедрищеве та Пурдівка. Сили і засоби ДСНС зосереджено на захисті населених пунктів, польового артилерійського складу ЗСУ поблизу Боровеньок та газорозподільчої станції на околиці с. Олександрівка. Працює важка інженерна техніка ЗСУ (БАТ).
осередок № 2 поблизу Трьохізбенки (Новоайдарський район) з поширенням до Сєверодонецька. Локалізовано о 20 год. 00 хв. 2 жовтня на площі близько 2,6 тис. га.
осередок № 3 поблизу сіл Лобочеве та Геївка (Станично-Луганський район) лісова пожежа на площі 300 га. Для гасіння додатково залучено пожежний потяг.
осередок № 4 між селами Піщане, Нижньотепле та Артема (Станично-Луганський район). Загоряння очерету та сухої рослинності на площі понад 110 га. Працює важка інженерна техніка ЗСУ (БАТ).
осередок № 5 поблизу с. Вільхове (Станично-Луганський район) вогнем пройдено 1,1 тис. га лісу. Працює важка інженерна техніка ЗСУ (ІМР).
осередок № 6 поблизу с. Болотене (Станично-Луганський район) загоряння понад 6 га очерету та сухої рослинності.