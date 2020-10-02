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Возросло количество погибших на пожарах в Луганской области

Новина українською → Луганская область, Пятница 02 октября 2020 23:01
Возросло количество погибших на пожарах в Луганской области Фото: пожары в Луганской области (ГСЧС)
Автор: Инна Собора

В Луганской области продолжается тушение масштабных пожаров. В результате погибли уже 8 человек.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Три человека умерли в результате отравления продуктами горения, один - от полученных ожогов, три - от сердечных приступов, причина смерти одного человека устанавливается.

Кроме этого травмированы 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС). Считаются пропавшими без вести 4 человека.

Напомним, полиция днем ​​2 октября сообщала, что жертвами пожаров стали 7 человек, еще четыре числятся пропавшими без вести.

Вчера в Офисе генпрокурора заявили о гибели 11 человек в результате лесных пожаров в Луганской области.

Как известно, пожары в Луганской области снова вспыхнули на этой неделе. Огонь подобрался к Северодонецку, а также повредил КПВВ "Станица Луганская" на линии разграничения. Из-за пожаров спасатели эвакуировали несколько населенных пунктов. По предварительным оценкам ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 000 гектар.

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