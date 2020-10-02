Ситуация с пожарами в Луганской области контролируемая, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ситуация в Луганской области контролируемая. Ветер, из-за которого распространялся огонь, затих.
Об этом Шмыгаль заявил на брифинге.
Он надеется, что в ближайшее время ситуация стабилизируется.
"Ситуация, на данный момент, контролируемая. Работа продолжается. Ветер стих. Есть облачность, уже нет такой температуры. Немножко дождь прошел", - отметил Шмыгаль.
Он считает, что причины пожара "не простые", потому что пожар "странно" развивался.
"30 следственных групп работают сегодня на объектах, пострадавших в результате пожара. Работа будет проведена оперативно. Буквально на следующей неделе правительство получит уже от областной администрации данные, согласно которым мы будем возмещать средства всем пострадавшим", - заявил он.
Напомним, следствие рассматривает четыре версии возникновения масштабных лесных пожаров на территории Луганской области.
Правительство поручило Луганской ОГА подготовить расчеты для безотлагательных мероприятий по ликвидации последствий масштабных пожаров.