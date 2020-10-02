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Ситуація з пожежами в Луганській області контрольована, - Шмигаль

Автор: Анастасия Рокитна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ситуація в Луганській області контрольована. Вітер, через який поширювався вогонь, затих.

Про це Шмигаль заявив на брифінгу.

Він сподівається, що найближчим часом ситуація буде опанована.

"Ситуація, на даний момент, контрольвана. Робота продовжується. Вітер вщухнув. Є хмарність, вже немає такої температури. Трошки дощ пройшов", - зазначив Шмигаль.

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Він вважає, що причини пожежі "не прості", бо пожежа "дивно" розвивалась.

"30 слідчих груп працює сьогодні на об'єктах, які постраждали внаслідок пожежі. Робота буде проведена оперативно. Буквально, наступного тижня уряд отримає вже від обласної адміністрації дані, згідно яких ми будемо відшкодовувати кошти всім постраждалим", - заявив він.

Нагадаємо, слідство розглядає чотири версії виникнення масштабних лісових пожеж на території Луганської області.

Уряд доручив Луганській ОДА підготувати розрахунки для невідкладних заходів з ліквідації наслідків масштабних пожеж.

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