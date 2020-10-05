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Ситуация на Кавказе: Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в обстрелах

Автор: Анастасия Рокитна

Между Азербайджаном и Арменией продолжается военный конфликт в Нагорном Карабахе. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

Об этом сообщает агенство APA.

Минобороны Азербайджана заявило о ракетном обстреле страны с территории Армении.

"5 октября в утренние часы технические средства радиолокационных систем сил противовоздушной обороны Азербайджана зарегистрировали пуск ракет по территории Азербайджана со стартовых позиций, расположенных на территории Джермукского, Кафанского и Бердского районов Армении", - говорится в заявлении.

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Также азербайджанская сторона заявила об обстреле с армянской стороны городов Бейлаган, Барда и Тертер.

В свою очередь, Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле города Степанакерт средствами "Смерч" и "Полонез", а также турецкой T-300 Kasirga.

По данным Азербайджана, с начала новой эскалации в непризнанной Нагорно-Карабахской республике с азербайджанской стороны погибли 24 мирных жителя, ранен 121.

А Нагорно-Карабахская республика сообщает о новом наступлении Азербайджана.

Напомним, Азербайджан заявил о возможности обсуждения вопроса введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.

В то же время в Кремле назвали условие для ввода российских миротворцев в зону нагорно-карабахского конфликта.

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