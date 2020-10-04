Пашинян об участии России в боях в Карабахе: это возможно, но при определенных условиях

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключает применения российских сил, которые находятся на территории страны, в конфликте с Азербайджаном. Однако привлечение российских войск возможно лишь при определенных условиях.

Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

По словам Пашиняна, Ереван имеет договор с Москвой о применении общей системы противовоздушной обороны, в котором четко определены случаи, при которых российские военнослужащие с базы №102 могут применяться для безопасности Армении.

"Договор предусматривает определенные случаи. Я уверен, что Россия выполнит свои контрактные обязательства, если такие случаи возникнут", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности РФ содействовать урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, но исключительно в рамках Минской группы ОБСЕ.

Кроме того, вчера Пашинян заявил о возможности обсуждения вопроса введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.

В то же время в Кремле назвали условие для ввода российских миротворцев в зону нагорно-карабахского конфликта.