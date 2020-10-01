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В результате пожаров в Луганской области погибли уже 9 человек

Автор: Игорь Литвиненко

В Луганской области в результате масштабных пожаров погибли уже 9 человек. Ранее сообщалось о 6 погибших.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

По его словам, всего возникло 146 очагов возгорания. Наиболее угрожающая ситуация возникла вдоль линии разграничения, где критическая ситуация была почти в 22 селах.

"К сожалению сегодня мы имеем 9 погибших. Один - в результате пожара. Соответствующее решение по остальным будет после проведения экспертиз", - сказал он.

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Ранее РБК-Украина писало, что полиция не исключает версию поджога в связи с масштабными пожарами в Луганской области.

Отметим, пожар в Луганской области вспыхнул вечером, 30 сентября. Ранее сообщалось, что в больницы были госпитализированы 12 человек.

Всего в результате пожаров были повреждены 250 домов. До этого в правительстве пообещали выделить помощь всем пострадавшим от пожаров в Луганской области. Также были эвакуированы более тысячи человек.

Кроме этого вблизи КПВВ "Станица Луганская" в связи с возгоранием началась детонация взрывных устройств. В связи с этим КПВВ был временно закрыт.

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