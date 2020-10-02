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Причиной падения АН-26 могла стать ошибка пилота при посадке, - военный эксперт

Автор: Олег Черныш, Игорь Литвиненко

Причиной падения самолета АН-26 могла стать ошибка пилота при посадке на поле. При этом теории о том, что пилот перепутал трассу со взлетно-посадочной полосой или что на борту было слишком много людей, считают несостоятельными.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Роковая ошибка: из-за чего мог разбиться АН-26 под Харьковом".

"Я допускаю, что было опасное снижение самолета, но летчик увидел впереди какую-то преграду и пошел садиться на грунтовое поле слева. Скорее всего, летчик хотел посадить самолет на грунт и резко развернулся", - сообщил военный летчик на условиях анонимности.

По словам юриста, специализирующегося на авиакатастрофах, Андрея Козлова, пилот не мог перепутать трассу и посадочную полосу.

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"Это нереально, думаю. Как я понял, это был родной аэродром для экипажа. Да и посадочный прожектор они включили. Наконец: если бы они так перепутали, то никогда не пересекали бы шоссе по диагонали", - сказал он.

Еще один авиационный эксперт на условиях анонимности сказал, что причиной катастрофы могла стать техническая неисправность, на которую экипаж не смог корректно среагировать.

Ранее глава правительственной комиссии по расследованиям катастрофы АН-26 Олег Уруский заявил, что на технические неисправности наложился человеческий фактор.

Также сообщалось, что "черные ящики" самолета АН-26 расшифровали, началась оценка информации.

Напомним, военный самолет АН-26 потерпел крушение в прошлую пятницу вблизи Чугуева. На борту находились 27 человек, выжил лишь один курсант.

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