Президент Киргизии заявил о попытке захвата власти в стране

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что минувшей ночью была совершена попытка незаконно захватить государственную власть. По его словам, он приказал силовикам не открывать огонь.

Об этом сообщает 24.kg.

Он призвал лидеров протестов вернуться в правовое поле, соотечественников - не поддаваться на провокации.

"Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок", - заявил он.

Он также предложил Центральной избирательной комиссии тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов.

В то же время, лидер оппозиционной партии "Мекенчил" заявил, что протестующие в Киргизии заявили что намерены "назначить" временного премьер-министра.

Отметим, протесты в Бишкеке начались после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса.

Напомним, в Киргизии сообщили о первом погибшем в ходе протестов.

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