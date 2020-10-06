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Президент Киргизстану заявив про спробу захоплення влади в країні

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков заявив, що минулої ночі була здійснена спроба незаконно захопити державну владу. За його словами, він наказав силовикам не відкривати вогонь.

Про це повідомляє 24.kg.

Він закликав лідерів протестів повернутися у правове поле, співвітчизників - не піддаватися на провокації.

"Минулої ночі деякі політичні сили спробували незаконно захопити державну владу. Використовуючи підсумки виборів як привід, вони порушили громадський порядок", - заявив він.

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Він також запропонував Центральній виборчій комісії ретельно розслідувати порушення та при необхідності анулювати результати виборів.

У той же час, лідер опозиційної партії "Мекенчил" заявив, що протестуючі в Киргизстані заявили, що мають намір "призначити" тимчасового прем'єр-міністра.

Зазначимо, протести в Бішкеку почалися після оголошення попередніх підсумків виборів у парламент Киргизстану. Відразу кілька опозиційних партій заявили, що не визнають результати виборів з причини масових порушень і фальсифікацій у ході виборчого процесу.

Нагадаємо, в Киргизстані повідомили про першого загиблого в ході протестів.

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