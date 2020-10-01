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Пожары в Луганской области: три человека погибли, огонь добрался до химзавода

Автор: Артур Родивилов

В результате масштабных пожаров в Луганской области погибли три человека, еще трое пострадавших были госпитализированы с отравлением угарным газом. Площадь пожара составляет более 9,3 тысячи га.

Об этом сообщила в Facebook генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

По фактам масштабных пожаров начаты уголовные производства за нарушение требований пожарной безопасности. Продолжаются неотложные следственные действия.

"Ситуация в регионе напряженная. Три человека погибли, один из них - лесничий, еще трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом. Повреждены огнем несколько десятков домов и общественных зданий. Огонь окружил Северодонецк", - говорится в сообщении.

Как сообщает "Первая полоса", пожар добрался до территории цеха Северодонецкого химического комбината. Огонь удалось погасить. На окраине города горят гаражи, слышны взрывы.

В ночь на четверг в области зафиксировали 146 пожаров в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах. 82 пожара ликвидированы.

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Из-за порывов ветра пламя быстро распространяется. Продолжается тушение огня и эвакуация населения - эвакуированы 95 человек.

К борьбе с пожарами привлечены подразделения спасателей Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей.

Напомним, 30 сентября стало известно, что в Луганской области начались масштабные пожары. В области был создан оперативный штаб для оказания помощи пострадавшим в результате пожаров.

В связи с необходимостью эвакуации жителей поселков, пострадавших от пожаров было принято решение приостановить учебный процесс в Северодонецке. В четверг, 1 октября, отменяются занятия в школах города.

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