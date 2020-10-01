Пожежі в Луганській області: три людини загинули, вогонь добрався до хімзаводу

Унаслідок масштабних пожеж в Луганській області загинули три людини, ще троє постраждалих були госпіталізовані з отруєнням чадним газом. Площа пожежі становить понад 9,3 тисячі га.

Про це повідомила у Facebook генпрокурор України Ірина Венедиктова.

За фактами масштабних пожеж розпочаті кримінальні провадження за порушення вимог пожежної безпеки. Тривають невідкладні слідчі дії.

"Ситуація в регіоні напружена. Три людини загинули, один з них - лісничий, ще троє постраждалих госпіталізовані з отруєнням чадним газом. Пошкоджені вогнем кілька десятків будинків та громадських будівель. Вогонь оточив Сєвєродонецьк", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє "Перша полоса", пожежа дісталася до території цеху Сєвєродонецького хімічного комбінату. Вогонь вдалося погасити. На околиці міста горять гаражі, чути вибухи.

В ніч на четвер в області зафіксували 146 пожеж у Старобільському, Станично-Луганському та Новоайдарському районах. 82 пожежі ліквідовані.

Через пориви вітру полум'я швидко поширюється. Продовжується гасіння вогню та евакуація населення - евакуйовано 95 осіб.

До боротьби з пожежами залучено підрозділи рятувальників Луганської, Донецької, Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Нагадаємо, 30 вересня стало відомо, що в Луганській області почалися масштабні пожежі. В області був створений оперативний штаб для надання допомоги постраждалим унаслідок пожеж.

У зв'язку з необхідністю евакуації жителів селищ, постраждалих від пожеж було прийнято рішення призупинити навчальний процес у Сєвєродонецьку. У четвер, 1 жовтня, скасовуються заняття у школах міста.