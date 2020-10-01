Перемирие и переговоры: Путин, Трамп и Макрон выступили с заявлением по Карабаху

В связи с конфликтом в Нагорном Карабахе с совместным заявлением выступили президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон. Они призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия.

Об этом говорится на сайте Кремля.

"Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон", - говорится в совместном заявлении.

Они также призвали руководство Армении и Азербайджана незамедлительно и без предварительных условий возобновить переговоры при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Отметим, сопредседателями Минской группы ОБСЕ являются Россия, США и Франция.

Напомним, ранее президент Армении Армен Саркисян заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе может стать новой большой проблемой вплоть до того, что Кавказ может превратиться в Сирию.

Сегодня стало известно, что иностранные журналисты попали под обстрел в Нагорном Карабахе. В частности, ранения получили два репортера французской газеты Le Monde.