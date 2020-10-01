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Кавказ может стать новой Сирией, - президент Армении

Новина українською → Нагорный Карабах, Четверг 01 октября 2020 13:58
Кавказ может стать новой Сирией, - президент Армении Фото: Армен Саркисян (flickr.com/worldeconomicforum)
Автор: Анастасия Рокитна

Ситуация в Нагорном Карабахе станет новой огромной проблемой. Кавказ может превратиться в новую Сирию, если международное сообщество не вмешается.

Об этом заявил телеканалу CNBC президент Армении Армен Саркисян.

Ситуация в Карабахе осложнилась 27 сентября, когда стороны начали боевые действия.

"Представляете, если Кавказ станет еще одной Сирией? Международное сообщество должно осознать, что если не вмешаться (в конфликт в районе Нагорного Карабаха) сейчас, Кавказ превратится в новую огромную проблему", - он заявил.

Напомним, лидерам Армении и Азербайджана предложили провести переговоры в Грузии.

Отметим, что армянская сторона назвала условие переговоров с Азербайджаном.

До этого Армения обвинила Турцию в прямой агрессии и заявила о сбитии самолета.

Также сообщалось, что Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана приняло меры для обеспечения безопасности мирных жителей в прифронтовой зоне. В частности, создано достаточное количество временных убежищ.

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