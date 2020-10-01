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Под обстрел в Нагорном Карабахе попали журналисты из Франции, есть раненые

Новина українською → Степанакерт, Четверг 01 октября 2020 13:13
Под обстрел в Нагорном Карабахе попали журналисты из Франции, есть раненые Фото: конфликт в Нагорном Карабахе (facebook nkrmil)
Автор: РБК-Украина

В ходе конфликта в Нагорном Карабахе под обстрел попали два журналиста из Франции. Их везут в больницу города Мартуни.

Об этом в Facebook сообщил руководитель Центра информации и общественных связей правительства Армении Оганес Мовсисян.

По его словам, под обстрел попали журналисты французской газеты Le Monde. Двое из них ранены, по предварительным данным, оба являются гражданами Франции.

Кроме того, российский телеканал "Дождь" сообщил, что под обстрел в Мартуни попала группа иностранных журналистов, в том числе заместитель главреда "Дождя" Дмитрий Еловский и корреспонденты из Ливана. Перед самим обстрелом они записывали интервью с местными жителями, когда в нескольких десятках метрах от них произошли взрывы. Их эвакуировали в убежище.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон обсудил обострение в Нагорном Карабахе с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны рассмотрели взаимодействие в формате Минской группы ОБСЕ и призвали Азербайджан и Армению к скорейшему и полному прекращению огня.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условие прекращения боев. По его словам, это произойдет, когда Армения выведет войска из Нагорного Карабаха.

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