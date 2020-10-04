В ВСУ показали схему движения самолетов на аэродроме перед катастрофой АН-26

Воздушные силы Вооруженных сил Украины показали схему движения самолетов на военном аэродроме в Чугуеве в день катастрофы АН-26. На схеме показано движение АН-26 и другого самолета, который пошел на посадку перед ним.

Схема движения самолетов была размещена на странице Воздушных сил в Facebook.

В Воздушных силах отметили, что опубликованная схема не является доказательной базой.

Кроме того, в эфире телеканала "Украина 24" пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что первый самолет не мешал посадке АН-26, потерпевшего крушение. До того как АН-26 пошел на посадку, другой самолет и еще два вертолета успели освободить посадочную полосу.

"Руководитель полетов не мог по всем документам поступить иначе. Он дал возможность сесть первому самолету и сразу направил самолет, на котором были определенные проблемы (речь идет об АН-26 - ред.), самолет, который не просил экстренной посадки, но он все же направил его на полосу", - рассказал он.

Игнат добавил, что расстояние между самолетами было достаточным для того, чтобы первый без проблем сел на полосу, освободил ее, и в то время второй зашел на посадку. Это же показано и на опубликованной Воздушными силами схеме.

Напомним, вечером 25 вечером вблизи военного аэродрома в Чугуеве разбился самолет АН-26 с офицерами и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил. На борту самолета находились 27 человек, выжить удалось лишь одному курсанту.

Позже глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что диспетчеры аэродрома якобы поздно разрешили посадку АН-26, у которого были технические неисправности.

В Воздушных силах назвали заявление Кучера абсурдным.