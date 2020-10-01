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Бои в Карабахе продолжаются, стреляют из артиллерии

Новина українською → Нагорный Карабах, Четверг 01 октября 2020 09:31
Бои в Карабахе продолжаются, стреляют из артиллерии Фото: ситуация в Нагорном Карабахе (facebook.nkrmil)
Автор: Анастасия Рокитна

Бои между Арменией и Азербайджаном длятся уже пятый день. Азербайджанская сторона заявляет об обстреле из артиллерии.

Об этом сообщает APA.

В ходе ночных боев части азербайджанской армии нанесли артиллерийские удары по позициям сил Армении. Серьезно повреждены 163 дома, а также 36 гражданских объектов.

Азербайджан говорит, что армянская сторона обстреляла две школы.

В свою очередь, в Армении заявили о стабильной напряженности на линии соприкосновения в Карабахе.

"Сегодня ночью на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения сохранялась относительно стабильная напряженность… По состоянию на данный момент, она сохраняется по всем направлениям линии соприкосновения... Оперативно-тактическая обстановка не изменилась", - говорится в сообщении.

Напомним, Алиев назвал условие прекращения боев в Нагорном Карабахе.

Отметим, что лидерам Армении и Азербайджана предложили провести переговоры в Грузии.

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