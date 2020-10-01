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Бої в Карабасі тривають, стріляють з артилерії

Новость на русском → Нагірний Карабах, Четвер 01 жовтня 2020 09:31
Бої в Карабасі тривають, стріляють з артилерії Фото: ситуація в Нагірному Карабасі (facebook.nkrmil)
Автор: Анастасия Рокитна

Бої між Вірменією і Азербайджаном тривають вже п'ятий день. Азербайджанська сторона заявляє про обстріл з артилерії.

Про це повідомляє APA.

У ході нічних боїв частини азербайджанської армії завдали артилерійські удари по позиціях сил Вірменії. Серйозно пошкоджені 163 будинки, а також 36 цивільних об'єктів.

Азербайджан каже, що вірменська сторона обстріляла дві школи.

У свою чергу, у Вірменії заявили про стабільну напругу на лінії зіткнення в Карабасі.

"Сьогодні вночі на арцахсько-азербайджанській лінії зіткнення зберігалася відносно стабільна напруженість... Станом на даний момент, вона зберігається за всіма напрямами лінії зіткнення... Оперативно-тактична обстановка не змінилася", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Алієв назвав умову припинення боїв у Нагірному Карабасі.

Зазначимо, що лідерам Вірменії і Азербайджану запропонували провести переговори в Грузії.

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