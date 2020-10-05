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Азербайджан просит Украину не допустить выезда этнических армян в Карабах

Автор: Анастасия Рокитна

Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев обратился к генеральным прокурорам и министрам юстиции ряда стран, в том числе Украины. Он просит не допустить выезд этнических армян добровольцами на территорию Нагорного Карабаха.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Генпрокуратуры.

Он обратился к генеральным прокурорам США, Канады, Австралии, Германии, России, Грузии, Украины, Беларуси, Узбекистана, Уругвая, Ирака, Ирана, Аргентины, Бразилии, Болгарии и Польши, а также министров юстиции Ливана, Греции, Сирии и Франции.

В заявлении говорится о боевых действиях Азербайджана и Армении. Как отмечается, в результате осуществления азербайджанской стороной контрнаступальних мер армянские военные силы потеряли часть своих позиций.

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"В связи с чем Армения призвала армян, проживающих за рубежом, участвовать в вооруженном конфликте с целью увеличения своей живой силы. В ряде СМИ была распространена информация о том, что около тысячи этнических армян прибыли, или собираются прибыть на территорию Азербайджанской республики", - заявили в Баку.

Также было отмечено, что из-за значительной численности армянской диаспоры в вышеупомянутых странах было подготовлено соответствующее обращение.

Напомним, Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в обстрелах в районе Нагорного Карабаха.

Отметим, Азербайджан заявил о возможности обсуждения вопроса введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.

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