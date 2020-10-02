ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Армения заявила о готовности начать мирные переговоры с Азербайджаном

Новина українською → Нагорный Карабах, Пятница 02 октября 2020 10:33
Армения заявила о готовности начать мирные переговоры с Азербайджаном Фото: военные (facebook.nkrmil)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство иностранных дел Армении заявило о готовности начать переговоры с Азербайджаном. Армения готова начать переговоры по прекращению огня в Карабахе.

Об этом сообщает пресс-служба МИД страны.

В Армении заявили, что действия Азербайджана, Турции, участие иностранных боевиков подрывают региональную безопасность и это значительно повышает риск крупномасштабной войны.

"Армения остается приверженной мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Мы продолжим решительно противодействовать этой агрессии против Карабаха, в то же время будучи готовыми работать со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ в 1994-1995 годах, чтобы восстановить режим прекращения огня на основе договоренностей", - говорится в заявлении.

Напомним, лидерам Армении и Азербайджана предложили провести переговоры в Грузии.

Отметим, что армянская сторона назвала условие переговоров с Азербайджаном.

До этого Армения обвинила Турцию в прямой агрессии и заявила о сбитии самолета.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия переговоры Армения Азербайджан
NEWS
Армения заявила о готовности начать мирные переговоры с Азербайджаном
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Армения заявила о готовности начать мирные переговоры с Азербайджаном
DAILY
Роковая ошибка: из-за чего мог разбиться АН-26 под Харьковом
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Роковая ошибка: из-за чего мог разбиться АН-26 под Харьковом