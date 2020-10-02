Армения заявила о готовности начать мирные переговоры с Азербайджаном

Министерство иностранных дел Армении заявило о готовности начать переговоры с Азербайджаном. Армения готова начать переговоры по прекращению огня в Карабахе.

Об этом сообщает пресс-служба МИД страны.

В Армении заявили, что действия Азербайджана, Турции, участие иностранных боевиков подрывают региональную безопасность и это значительно повышает риск крупномасштабной войны.

"Армения остается приверженной мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Мы продолжим решительно противодействовать этой агрессии против Карабаха, в то же время будучи готовыми работать со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ в 1994-1995 годах, чтобы восстановить режим прекращения огня на основе договоренностей", - говорится в заявлении.

Напомним, лидерам Армении и Азербайджана предложили провести переговоры в Грузии.

Отметим, что армянская сторона назвала условие переговоров с Азербайджаном.

До этого Армения обвинила Турцию в прямой агрессии и заявила о сбитии самолета.