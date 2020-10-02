ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Атака на самолеты и взятие Мадагиза: как прошла ночь боев в Карабахе

Новина українською → Нагорный Карабах, Пятница 02 октября 2020 09:24
Атака на самолеты и взятие Мадагиза: как прошла ночь боев в Карабахе Фото: военные (facebook.nkrmil)
Автор: Анастасия Рокитна

Военные действия между Арменией и Азербайджаном продолжаются. Системы ПВО армянских сил сбили самолет и беспилотник азербайджанских военных сил.

Об этом сообщает APA.

Об атаке на самолеты Азербайджана сообщило Минобороны Армении.

В свою очередь, Минобороны Азербайджана сообщает о продолжающихся боях в зоне карабахского конфликта. Силы Азербайджана взяли под контроль господствующие высоты вокруг Мадагиза в Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе.

Напомним, 27 сентября обострился конфликт Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха.

Ранее сообщалось, что в ходе обострения конфликта в Нагорном Карабахе истребитель Турции в воздушном бою сбил армянский. Ереван обвиняет Анкару в прямой военной агрессии.

Также в Нагорном Карабахе заявили, что армянские силы на южном участке карабахско-азербайджанской линии соприкосновения сбили азербайджанский вертолет.

Ранее Азербайджан заявил об уничтожении восьми "Градов" Армении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Армения Азербайджан Нагорный Карабах
NEWS
Армения заявила о готовности начать мирные переговоры с Азербайджаном
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Армения заявила о готовности начать мирные переговоры с Азербайджаном
DAILY
Роковая ошибка: из-за чего мог разбиться АН-26 под Харьковом
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Роковая ошибка: из-за чего мог разбиться АН-26 под Харьковом