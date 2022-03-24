Оккупанты обстреляли эвакуационный поезд под Васильковом

Русскому военные открыли огонь по эвакуационном поезда 43 Киев - Ивано-Франковск. Пострадавших нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя правления АО "Укрзализніця" Александра Камышина.

В результате обстрела в нескольких поездах выбило окна.

"Начальник поезда и вся поездная бригада действовали четко. Враг в очередной раз прицельно обстреливает железнодорожную инфраструктуру. На этот раз под обстрел попал эвакуационный поезд с людьми. Это самое святое, что у нас сейчас есть. Я снова прошу весь цивилизованный мир - помогите нам, закройте небо. Свою работу на земле мы сделаем", - заявил Камышин.

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