ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина подала еще один иск против России в ЕСПЧ

Новина українською → Киев, Вторник 23 февраля 2021 12:48
Украина подала еще один иск против России в ЕСПЧ Фото: зал заседаний ЕСПЧ (wikimedia CherryX)
Автор: РБК-Украина

Украина подала новый иск против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Он касается административной практики Москвы по устранению оппонентов.

Об этом в Facebook сообщил замминистра юстиции и уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в Минюсте Иван Лищина.

По его словам, 19 февраля 2021 правительство Украины подало новое межгосударственное заявление против России.

"Это девятое заявление, поданное Украиной против Российской Федерации. Оно было зарегистрировано под номером 10691/21", - отметил Лищина.

Заявление касается утверждений правительства Украины об административной практике России, которая прибегает к целенаправленным операциям по убийству оппонентов Российской Федерации как внутри страны, так и за рубежом.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕСПЧ требует от Российской Федерации немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального, однако Москва отказалась это сделать.

В январе ЕСПЧ принял к рассмотрению дело Украины против России по Крыму, а также признал, что Москва эффективно контролировала полуостров еще до так называемого "референдума".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Российская Федерация Украина ЕСПЧ
NEWS
Семь лет лишения свободы: суд огласил приговор Стерненко
Семь лет лишения свободы: суд огласил приговор Стерненко
DAILY
Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине