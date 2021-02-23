Украина подала еще один иск против России в ЕСПЧ
Украина подала новый иск против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Он касается административной практики Москвы по устранению оппонентов.
Об этом в Facebook сообщил замминистра юстиции и уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в Минюсте Иван Лищина.
По его словам, 19 февраля 2021 правительство Украины подало новое межгосударственное заявление против России.
"Это девятое заявление, поданное Украиной против Российской Федерации. Оно было зарегистрировано под номером 10691/21", - отметил Лищина.
Заявление касается утверждений правительства Украины об административной практике России, которая прибегает к целенаправленным операциям по убийству оппонентов Российской Федерации как внутри страны, так и за рубежом.
Напомним, ранее сообщалось, что ЕСПЧ требует от Российской Федерации немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального, однако Москва отказалась это сделать.
В январе ЕСПЧ принял к рассмотрению дело Украины против России по Крыму, а также признал, что Москва эффективно контролировала полуостров еще до так называемого "референдума".