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Готовится разговор Зеленского и Байдена, - Офис президента

Новина українською → Киев, Четверг 25 февраля 2021 10:33
Готовится разговор Зеленского и Байдена, - Офис президента Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Вскоре состоится телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Также будет взаимный обмен визитами.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, передает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, продолжается работа по линии не только государственного департамента, но и Белого дома. Он отметил, что готовится и телефонный разговор между лидерами Украины и США.

"Безусловно, такой разговор состоится. Я бы не драматизировал - не отсчитывал бы дни, минуты и часы", - сообщил он.

Жовква отметил, что речь идет о политической поддержке, более широком привлечении США к переговорам по мирному урегулированию на Донбассе и деоккупации Крыма, экономическом сотрудничестве.

По его словам, уже налажен контакт с администрацией нового президента США.

Напомним, в МИД рассказали о подготовке телефонного разговора Зеленского с Байденом.

Отметим, в начале февраля Кулеба рассказал, что Украина и США обсудили возможность первого телефонного разговора Зеленского и Байдена, но дата контакта двух президентов еще не определена.

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