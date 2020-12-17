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В Харькове объявили трехдневный траур по Кернесу

Новина українською → Харьков, Четверг 17 декабря 2020 12:14
В Харькове объявили трехдневный траур по Кернесу Фото: Геннадий Кернес (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Харькове объявили трехдневный траур по мэру города Геннадию Кернесу, который умер из-за осложнения от коронавируса. Распоряжение об объявлении дней траура подписал секретарь городского совета Игорь Терехов.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской городского совета.

В эти дни будет приспущен государственный флаг Украины и флаги города на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях.

Также отменяются все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

Напомним, сегодня утром бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес умер, у него остановилось сердце.

Отметим, функции мэра будет исполнять секретарь местного совета. В ОПОРЕ сообщили, что исполняющий обязанности мэра не позднее чем на пятнадцатый день после смерти городского главы обращается в парламент с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

Секретарем Харьковского городского совета сейчас является Игорь Терехов.

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