Степанов подтвердил, что Украина будет покупать COVID-вакцины через Crown Agents

Глава Минздрава Максим Степанов подтвердил, Украина будет закупать вакцины от коронавируса через оператора. Оператором будет выступать международная компания Crown Agents.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Так, на вопрос главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины, действительно ли Украина будет покупать COVID-вакцины через компанию Crown Agents, Степанов ответил утвердительно.

"Да, будет", - сказал он.

Министр отметил, что сотрудничество с компанией Crown Agents начнется в ближайшее время. Однако, по мнению Степанова, закупки вакцины необходимо проводить через соответствующую украинскую структуру.

"По моему мнению, все закупки должны проводиться через соответствующую структуру Министерства здравоохранения. К большому сожалению, то предприятие, которое у нас есть - ГП "Медзакупки" - неэффективно проработало в течение 2020 года", - добавил министр.

Отметим, сегодня РБК-Украина стало известно, что Украина может передать закупки COVID-вакцин международным посредникам. Услуги посредника могут стоить Украине в среднем 5% от суммы контракта.

Напомним, недавно между Минздравом и "Медзакупками" разгорелся скандал из-за закупки вакцин от коронавируса. В "Медзакупках" заявили, что Степанов самостоятельно определил поставщика COVID-вакцины в Украину.

После этого Степанов объявил, что Минздрав сменит компанию для покупки вакцин от коронавируса.