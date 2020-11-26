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В Раду на этой неделе внесут новый закон об ответственности за ложь в декларациях

Новина українською → Украина, Четверг 26 ноября 2020 14:48
В Раду на этой неделе внесут новый закон об ответственности за ложь в декларациях Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Верховную раду на этой неделе внесут новый законопроект об ответственности за ложь в электронных декларациях. Речь идет о восстановлении статьи 366 прим. 1 Уголовного кодекса.

Об этом рассказал представитель президента в Конституционном суде Украины, нардеп Федор Вениславский в эфире телеканала "Украина 24".

"На этой неделе эта статья УК будет внесена в парламент", - рассказал нардеп.

Он высказал мнение, что данный проект закона рассмотрят на следующей пленарной неделе.

Кроме того, парламентарий прокомментировал возможную отставку главы КСУ Александра Тупицкого.

"У этого человека уже нет никаких моральных, этических факторов, которые бы заставили его уйти в отставку", - отметил Вениславский.

Нардеп не исключает и вероятность отставки всего состава Конституционного суда.

"Этот состав КСУ... является сомнительно легитимным. И вызывает очень много вопросов доброчестность голосовавших судей. И это разделяется и западными партнерами, и Венецианской комиссией. Будем надеяться, что до таких крайних вариантов не дойдет. Но если дойдет - будем голосовать за отставку всего суда", - сказал он.

Напомним, в Национальном агентстве по предотвращению коррупции настаивают, что за умышленное указание недостоверных сведений на более чем 1 млн гривен должно предусматриваться лишение свободы.

Как писало РБК-Украина, рабочая группа Верховной рады по урегулированию кризиса с Конституционным судом Украины согласовала ряд ключевых предложений.

Так, в ВР создали рабочую группу, которая должна разработать законопроекты по вопросам электронного декларирования и деятельности КСУ до 1 декабря.

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