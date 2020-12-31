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У Зеленского анонсировали большую пресс-конференцию: когда она пройдет

Новина українською → Киев, Четверг 31 декабря 2020 18:29
У Зеленского анонсировали большую пресс-конференцию: когда она пройдет Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

У президента Украины Владимира Зеленского планируют провести большую пресс-конференции. Она может быть приурочена ко второй годовщине его президенства весной 2021 года.

Об этом в интервью телеканалу ZIK рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

В частности, на вопрос о том, когда будет следующая встреча с Зеленского с журналистами, она ответила, что большие интервью уже планируются.

"Пресс-конференцию мы, конечно, планируем на вторую годовщину. Но будут ли предварительные… мы будем давать, если будет какая-либо потребность", - отметила Мендель.

Напомним, в декабре Зеленский дал два больших интервью. В одном из них он заявил, что в случае военной агрессии России со стороны оккупированного Крыма придется проводить всеобщую мобилизацию в Украине. При этом он добавил, что даже не хочет представлять такую ситуацию.

В интервью The New York Times он также выразил надежду на то, что новый президент США Джо Байден усилит переговоры в Нормандском формате по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Кроме того, по его словам, без США не обойтись и в вопросе деоккупации Крыма.

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