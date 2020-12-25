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Президент допускает мобилизацию мужчин и женщин в случае нового нападения России

Новина українською → Киев, Пятница 25 декабря 2020 09:55
Президент допускает мобилизацию мужчин и женщин в случае нового нападения России Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский допускает, что в случае нового нападения Российской Федерации придется проводить всеобщую мобилизацию. Он добавил, что даже не хочет представлять такую ситуацию.

Об этом говорится в интервью главы государства журнала "Фокус".

Как пояснил президент, в случае нового нападения России, например с территории Крыма, будет полномасштабная война.

"Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает", - сказал Зеленский.

Напомним, в июне вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что нет угрозы полномасштабной войны с Россией.

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что война с Россией завершится только после деоккупации Крыма.

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