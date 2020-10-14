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Зеленский заявил, что вопрос исторической памяти между Украиной и Польшей снят полностью

Новина українською → Киев, Среда 14 октября 2020 01:13
Зеленский заявил, что вопрос исторической памяти между Украиной и Польшей снят полностью Фото: Владимир Зеленский и Анджей Дуда (president.gov.ua)
Автор: Надежда Собенко

Президент Украины Владимир Зеленский выразил удовлетворение тем, что во время общения с президентом Польши Анджеем Дудой они были очень открытыми в обсуждении вопросов исторической памяти. По его словам, в историческом аспекте двусторонних отношений Украины и Польши вопрос исторической памяти снят полностью.

Об этом Зеленский заявил в совместном с Дудой интервью украинским и польским журналистам, фрагмент которого опубликован на сайте президента.

"Мы должны быть реалистами, без сантиментов. На нашем уровне мы договорились, что пройдем все эти вопросы, потому что мы живем рядом, мы соседи и будем соседями навсегда", - сказал он.

Зеленский отметил, что вопрос исторической памяти должны решать историки, профессионалы, а не политики.

"Поэтому важно, что сегодня как политический вопрос - вопрос исторической памяти снят полностью. Это важно. Никаких споров между нашими странами в будущем не должно быть", - сказал он.

Напомним, Анджей Дуда в субботу, 11 октября, прибыл с рабочим визитом прибыл в Украину, а 13 октября встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время визита Дуда выступил за продление "крымских" санкций против России.

Также сообщалось, что президенты Украины и Польши выступили с совместным заявлением.

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