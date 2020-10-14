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Зеленський заявив, що питання історичної пам'яті між Україною і Польщею зняте повністю

Новость на русском → Київ, Середа 14 жовтня 2020 01:13
Зеленський заявив, що питання історичної пам'яті між Україною і Польщею зняте повністю Фото: Володимир Зеленський та Анджей Дуда (president.gov.ua)
Автор: Надія Собенко

Президент України Володимир Зеленський висловив задоволення тим, що під час спілкування з президентом Польщі Анджеєм Дудою вони були дуже відкритими в обговоренні питань історичної пам'яті. За його словами, в історичному аспекті двосторонніх відносин України та Польщі питання історичної пам'яті зняте повністю.

Про це Зеленський заявив у спільному з Дудою інтерв'ю українським і польським журналістам, фрагмент якого опубліковано на сайті президента.

"Ми повинні бути реалістами, без сентиментів. На нашому рівні ми домовилися, що пройдемо всі ці питання, тому що ми живемо поруч, ми сусіди і будемо сусідами назавжди", - сказав він.

Зеленський зазначив, що питання історичної пам'яті повинні вирішувати історики, професіонали, а не політики.

"Тому важливо, що сьогодні як політичне питання - питання історичної пам'яті зняте повністю. Це важливо. Ніяких суперечок між нашими країнами в майбутньому не повинно бути", - сказав він.

Зазначимо, що Україна та Польща мають різні погляди на події 1943-1945 років на Волині та у Східній Галичині, ролі УПА та ОУН у вбивстві цивільних поляків та українців.

У Польщі у цих злочинах звинувачують "українських націоналістів", членів ОУН та УПА, українські історики покладають відповідальність на обидві сторони.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда у суботу, 11 жовтня, прибув з робочим візитом прибув до України, а 13 жовтня, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час візиту виступив за продовження "кримських" санкцій проти Росії.

Також повідомлялося, що президенти України і Польщі виступили зі спільною заявою.

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