Лучше прогноза: Госстат оценил падение экономики Украины за 2020 год
Государственная служба статистики обнародовала оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году. Экономика сократилась на 4,0%, что несколько лучше правительственного прогноза (4,8%).
Об этом сообщает Госстат.
Таким образом, реальный ВВП Украины упал после четырех лет роста. В последний раз падение наблюдалось в 2015 году - на 9,8%.
По данным статистического ведомства, номинальный ВВП в 2020 году составил 4194,1 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека - 100469 грн.
Госстат также приводит квартальные данные по ВВП за 2020 год. Падение ВВП Украины в I квартале 2020 года составило 1,2%, во II квартале было зафиксировано падение на 11,2%, в III квартале - на 3,5%, IV квартале - на 0,5%/
Напомним, по оценкам Минэкономики, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2020 году сократился на 4,2%. Это немного лучше, чем официальный прогноз правительства, который предусматривал падение на 4,8%.
Международный валютный фонд (МВФ) оценивает падение мировой экономики в 2020 году на уровне 3,5%.
Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы". По базовому сценарию прогнозируется рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, на 4,3% в 2022 году, на 4,7% в 2023 году.