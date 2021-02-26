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СНБО вводит санкции против против экс-главы СБУ Якименко и еще девяти военных

Новина українською → Киев, Пятница 26 февраля 2021 19:06
СНБО вводит санкции против против экс-главы СБУ Якименко и еще девяти военных Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина вводит санкции против должностных лиц, которые предали страну. В этот список попали десть человек.

Об этом Данилов заявил на брифинге.

"Сегодня мы рассматривали вопрос относительно тех должностных лиц высшего офицерского состава, которые предали нашу страну. Было принято решение относительно десяти человек", - заявил он.

В частности, санкции вводятся против экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-главы СБУ Александра Якименко. А также:

  • бывшего контрадмирала Дениса Березовского,
  • бывшего генерал-майора Станислава Шапортова,
  • бывшего генерала-майора юстиции Сергея Нянчура,
  • бывшего генерал-майора Юрия Катовского,
  • бывшего генерал-майора Владимира Товского,
  • бывшего генерал-майора Валентина Ханжи,
  • бывшего вице-адмирала Сергея Елисеева,
  • бывшего контрадмирала Дмитрий Шакура.

"Все эти десять человек лишены всех государственных наград, званий. У них нет ни одного украинского звания", - добавил он.

По словам Данилова, санкции против них вводят максимальные, по 13 пунктам.

Напомним, ранее Данилов анонсировал еще одно заседание СНБО. Оно должно состояться через две недели.

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