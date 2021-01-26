Рада допустила в Украину иностранных военных на обучение

Верховная рада разрешила допуск иностранных военнослужащих на территорию Украины для участия в учениях в 2021 году. ВР поддержала соответствующий законопроект президента Владимира Зеленского №4499.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 325 нардепов.

На финансирование расходов на подготовку и проведение учений на территории Украины в этом году закладывают 38 559,44 тысячи гривен.

Речь идет об участии в:

украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2021",

украинско-британских учениях "Козак Мейс - 2021",

украинско-американских учениях "Си Бриз - 2021",

украинско-румынских учениях "Риверайн - 2021",

украинско-британских учениях "Вориер Вотчер - 2021",

украинско-польских учениях "Три Меча - 2021",

украинско-польских учениях "Сильвер Сэйбер - 2021".

Напомним, ранее комитет рекомендовал ВР принять этот закон за основу и в целом.

Как писало РБК-Украина, в 2020 году на финансирование учений в Украине выделили 63 824 300 гривен.

Так, закон о допуске иностранных военных на учения в Украину в 2020 году Рада приняла в начале марта.