Зеленский сегодня созывает заседание СНБО: что известно

Часть заседания СНБО пройдет в закрытом режиме

Владимир Зеленский собирает Совет национальной безопасности и обороны на Банковой сегодня, 19 февраля. Ряд вопросов рассмотрят в закрытом режиме.

По данным РБК-Украина, заседание СНБО начнется в 16:30, а через час секретарь СНБО Алексей Данилов должен рассказать о его результатах на брифинге.

Зеленский анонсировал "жесткие" решения по итогам заседания

Повестку дня сегодняшнего заседания СНБО не обнародовали, но в Офисе президента заявили о намерении устранить угрозы, решение которых откладывались долгое время по политическим мотивам.

Как подчеркнули у Зеленского, эти угрозы стали "минами замедленного действия" и они требуют "жестких" решений, в соответствии с Конституцией и законодательством Украины.

На заседании СНБО могут ввести санкции в отношении бизнеса Медведчука

Источник близкий к СНБО сообщил изданию, что сегодня на рассмотрение может быть вынесен вопрос наложения санкций против компании "ПрикарпатЗападтранс".

Эта структура эксплуатирует участок нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление". Владельцев бизнеса связывают с народным депутатом от "Оппозиционной платформы - "За життя" Виктором Медведчуком.

Как сообщил источник, также вероятно введение санкций и в отношении других бизнес-цепочек Медведчука.

Стоит отметить, во время прошлого заседания СНБО были введены санкции против соратника Виктора Медведчука - народного депутата Тараса Козака. Это привело к закрытию трех его телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Порошенко заявил об угрозе санкций каналу "Прямой"

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко 18 февраля купил телеканал "Прямой". По его словам, данное решение было связано с риском отключения канала по решению властей.

Как заявил Порошенко, из разных источников он получил информацию о введении санкций против экс-члена "Партии Регионов" Владимира Макеенко - теперь уже бывшего владельца телеканала.

18 февраля во время телефонного разговора Макеенко попросил о защите канала и в этот же день Петр Порошенко подписал договор о его покупке. Новым владельцем "Прямого" стала структура Prime Asset Capital, которая на 100% принадлежит Порошенко.

Также глава "Европейской солидарности" лично обратился к Владимиру Зеленскому, напомнив о попытке экс-президента Виктора Януковича закрыть "5 канал".

"Владимир Александрович, завтра на СНБО можно вводить санкции против террориста Порошенко. Но я очень советую вам внимательно посмотреть, чем закончил Янукович, который так пытался закрыть "5 канал". Подскажу - закончил он плохо", - сказал Порошенко.