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Офис президента не видит оснований для закрытия других телеканалов

Новина українською → Киев, Четверг 18 февраля 2021 11:40
Офис президента не видит оснований для закрытия других телеканалов Фото: Михаил Подоляк (РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина

В Офисе президента пока не видят оснований для закрытия других телеканалов вслед за "112 Украина", NewsOne и ZIK. Хотя при этом есть общенациональные каналы, идеология которых выглядит "странно".

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Я пока совершенно не вижу связи между закрытыми каналами (Виктора, - ред.) Медведчука и теми же каналами "Прямой", 5-й, "Наш" и т.д. Да, идеологически эти каналы выглядят очень странно…", - отметил Подоляк.

По его мнению, на некоторых каналах ведется уже не информационное вещание.

"Тем не менее, несмотря на то, что это идеологически выглядит странно, политически выглядит бесполезно, с точки зрения влияния на то, куда государство должно двигаться и развиваться, вообще никакого влияния не оказывает, - но это не история каналов Медведчука, в любом случае", - подчеркнул Подоляк и добавил, что три закрытых канала - это история финансирования со стороны страны-агрессора и незаконных военных образований на оккупированном Донбассе.

Напомним, ранее на закрытие телеканалов в Украине отреагировал президент России Владимир Путин. По его мнению, "их прихлопнули одним росчерком пера", а мировое сообщество якобы молчит. Отметим, решение СНБО Украины о санкциях поддержали западные партнеры.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Киеву нужно быть готовым к мести Москвы за закрытие телеканалов.

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