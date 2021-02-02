Каналы ZIK и Newsone прекратили свое вещание

Скрины телеканалов

Напомним, сегодня Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми ООО с ограниченной ответственностью.

В частности, санкции введены против компаний "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112-ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации". Они вещают под брендами "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Напомним, Национальный совет по вопросам телерадиовещания объявил внеплановую проверку телеканала "NewsOne" из-за признаков разжигания вражды.

Также в декабре Нацсовет высказал предупреждение телеканалу "НАШ" из-за трансляции пресс-конференции российского президента Владимира Путина.

Нацсовет обязал в течение месяца привести деятельность телеканала в соответствие украинскому законодательству.