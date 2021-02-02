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Каналы ZIK и Newsone прекратили свое вещание

Новина українською → Киев, Вторник 02 февраля 2021 23:46
Каналы ZIK и Newsone прекратили свое вещание Фото: канал 112 (facebook.com newsone)
Автор: Анастасия Рокитна

Телеканалы ZIK и Newsone прекратили свое вещание. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против них.

Об этом сообщают корреспонденты РБК-Украина.

В эфирных сетках большинства крупных провайдеров телеканалы уже недоступны.

Скрины телеканалов

Напомним, сегодня Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми ООО с ограниченной ответственностью.

В частности, санкции введены против компаний "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112-ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации". Они вещают под брендами "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Напомним, Национальный совет по вопросам телерадиовещания объявил внеплановую проверку телеканала "NewsOne" из-за признаков разжигания вражды.

Также в декабре Нацсовет высказал предупреждение телеканалу "НАШ" из-за трансляции пресс-конференции российского президента Владимира Путина.

Нацсовет обязал в течение месяца привести деятельность телеканала в соответствие украинскому законодательству.

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