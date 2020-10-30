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Зеленский разговаривал с главой КСУ после принятия решения по е-декларациям

Автор: Владислав Красинский, Марианна Присяжнюк, Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский разговаривал с главой Конституционного суда Александром Тупицким. Разговор состоялся после принятия судом решения об отмене е-декларирования.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Президент уже разговаривал с председателем Конституционного суда после принятия одиозного решения КС, которое несет угрозы национальной безопасности. Все важные вопросы были обсуждены и решения, инициированные президентом и поддержанные СНБО и Кабинетом министров, принимались с учетом переговоров с судьей Тупицким", - рассказала она.

В свою очередь глава КСУ в ходе брифинга заявил, что суд хочет пообщаться с главой государства.

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"Мы хотим пообщаться с президентом Украины в том формате, как он определится. Надо убрать этот искусственный конфликт", - сказал он.

Напомним, Тупицкий заявил, что Конституционный суд Украины может рассекретить служебные документы для журналистских расследований.

Как писало РБК-Украина, глава КСУ заявил, что законопроект президента Владимира Зеленского, который предлагает уволить судей КСУ после скандальных решений по декларированию, имеет признаки конституционного переворота.

Отметим, Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Законопроект внесен после решений КСУ 27 октября.

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