UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский против возвращения ядерного статуса Украине

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский считает неправильным вернуть Украине ядерный статус. Он надеется, что в мире победит цивилизация.

Об этом он заявил в интервью Axios, передает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский считает, что Украина хочет построить демократическую, цивилизованную страну. По его словам, украинцы "должны оставаться людьми".

"Я считаю, что сегодня это (возвращение ядерного статуса Украине, - ред.) неправильно делать. Все-таки мы должны не превращаться из людей в зверей", - заявил он.

Напомним, Владимир Зеленский назвал предательством невыполнение Будапештского меморандума. В XXI веке до сих пор действуют традиции средневековья, когда действует не сила договоренностей, а просто сила, считает он.

Также Владимир Зеленский заявил о стагнации нормандского процесса.

Отметим, вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, чтобы остановить президента Российской Федерации Владимира Путина, Запад должен пересмотреть Будапештский меморандум 1994 года. В Кабмине считают это шагом в правильном направлении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир Зеленскиймеморандумядерная безопасность