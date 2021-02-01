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Нормандский формат в стагнации. Зеленский назвал причины

Новина українською → Киев, Понедельник 01 февраля 2021 11:28
Нормандский формат в стагнации. Зеленский назвал причины Фото: "нормандская четверка" (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о стагнации нормандского процесса. Он назвал причиной нежелания Российской Федерации шагать вперед.

Об этом заявил украинский лидер в интервью Axios, передает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, война между странами должно закончиться, Украина должна вернуть своих людей и территории.

"Действительно, я считаю, что если будет продолжаться стагнация нормандского формата - а причин для этого много: сначала был COVID, и шесть-семь месяцев мы слышали, что из-за COVID мы не можем собираться - были видеовстречи в минском формате и даже были видеовстречи советников нормандского процесса... Но все это - разговоры", - заявил он.

По его словам, после парижского саммита был какой-то процесс, но потом пошла стагнация.

Напомним, в конце января состоялась очередная встреча политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России. Украину на нормандских переговорах представлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Стороны ни о чем не договорились, будет новая встреча.

Отметим, в российском МИД назвали условие расширения нормандского формата переговоров по урегулированию на Донбассе.

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