Закон о вакцинации и назначение Витренко: СН проведет заседание фракции

Фракция "Слуга народа" в понедельник проведет заседание. Народные депутаты обсудят закон о вакцинации, ликвидацию налоговой милиции и назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"У нас много вопросов, они связаны с законами, которые будут на этой неделе. Это по Бюро экономической безопасности, по СБУ, новый закон №4613 Радуцкого о вакцинации... И есть кадровый вопрос - господин Витренко", - сказал парламентарий.

Он также прокомментировал, будут ли голоса за назначение Витренко.

"Заслушаем, проведем голосование... У нас действует правило 70 на 30. Если будет 70% нардепов поддерживать (назначение - ред.), тогда будем премьеру направлять (представление, - ред.), и он будет вносить его. Сейчас наша задача послушать Юрия уже, учитывая тот месяц, который состоялся, задать ему вопрос... по тарифной истории... Будем определяться", - подчеркнул Корниенко.

Напомним, Рада в последнюю неделю четвертой сессии планирует рассмотреть ряд важных законов. Среди них - о ликвидации налоговой милиции и о реформе Службы безопасности Украины.

Как писало РБК-Украина, на этой неделе состоятся первые пленарные заседания Верховной рады в этом году.

В материале РБК-Украина "Кадры, облгазы и МВФ: чем займется Рада в новом политическом сезоне" писало, что одним из первых в новом году парламент будет рассматривать закон о референдуме.