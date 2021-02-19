Зеленский поручил пересмотреть сценарии по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны поручил соответствующим органам просмотреть 5 сценариев по урегулированию на Донбассе. Эти сценарии были утверждены в декабре 2019 года.
Об этом на брифинге сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Есть ситуация возвращения к решению СНБО от 5 декабря 2019 года, когда рассматривали 5 сценариев в отношении оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Сейчас эти 5 сценариев будут подниматься и соответствующим структурам дано указание президентом просмотреть все эти вещи, при необходимости делать новые редакции и новые поправки ", - сказал он.
Данилов отметил, что украинские военные всегда готовы к новому заседанию СНБО по урегулированию на Донбассе.
Напомним, 5 сценариев по урегулированию ситуации в Донбассе были разработаны СНБО в ноябре 2019 года. Их утвердили перед первой встречей лидеров "нормандской четверки" с участием Зеленского.
Добавим, сегодня СНБО принял секретное решение по обострению на Донбассе.