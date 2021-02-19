RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Зеленський доручив переглянути сценарії щодо Донбасу

Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський на сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки і оборони доручив відповідним органам переглянути 5 сценаріїв щодо врегулювання на Донбасі. Ці сценарії було затверджено у грудні 2019 року.

Про це на брифінгу сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Є ситуація повернення до рішення РНБО від 5 грудня 2019 року, коли розглядали 5 сценаріїв щодо окупованих територій Донецької та Луганської областей. Зараз ці 5 сценаріїв будуть підійматися і відповідним структурам дана вказівка президентом переглянути всі ці речі, за необхідності робити нові редакції та нові поправки", - сказав він.

Данілов зазначив, що українські військові завжди готові до нового засідання РНБО щодо врегулювання на Донбасі.

Нагадаємо, 5 сценаріїв щодо врегулювання ситуації на Донбасі були розроблені РНБО у листопаді 2019 року. Їх затвердили перед першою зустріччю лідерів "нормандської четвірки" за участі Зеленського.

Додамо, сьогодні РНБО ухвалила секретне рішення щодо загострення на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийРНБОДонбас
Читайте також
РНБО ухвалила секретні рішення щодо загострення на Донбасі
Заборона трьох телеканалів: як змінилося ставлення українців до Зеленського
Прогноз погоди