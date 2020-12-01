НАПК раскритиковало законопроект о вранье в декларациях, который не предусматривает лишение свободы

Разработанный рабочей группой Верховной рады законопроект № 4441 не предусматривает лишения свободы ни за умышленное декларирование недостоверной информации, ни за умышленное непредставление декларации. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) уверено, что такое наказание не будет способствовать эффективному предотвращению коррупции.

Об этом заявили в пресс-службе НАПК.

Согласно законопроекту, даже те лица, которые умышленно указывают в декларации недостоверные сведения на сумму от 3000 прожиточных минимумов (от 6,306 млн грн и больше, в том числе если это будут сотни миллионов гривен) будут наказаны штрафом - от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов (от 51 000 грн до 85 000 грн).

За умышленное непредставление декларации также предусмотрен штраф от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов (от 42 500 до 51 000 грн), общественные работы и запрет занимать определенные должности.

"Такие нормы только помогать коррупционерам избегать реальной ответственности за свои преступления. В то время, как в Польше, Латвии и Литве за неподачу декларации и декларирование недостоверных сведений можно получить реальный тюремный срок, мы просто будем давать коррупционерам возможность и дальше воровать", - убежден глава НАПК Александр Новиков.

Напомним, сейчас законопроект №4441 передан на рассмотрение Комитета.

Ранее в НАПК подчеркивали, что за умышленное указание недостоверных сведений в более чем один миллион гривен должно предусматриваться лишение свободы.