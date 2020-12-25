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Зеленский подписал госбюджет на 2021 год

Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал государственный бюджет на 2021 год. Доходы госбюджета предусмотрены в сумме 1 092 083,3 млн гривен, что на 6,9% (на 70 031,4 млн гривен) больше, чем в 2020 году.

Об этом сообщает Офис президента.

Верховная рада утвердила бюджет-2021 15 декабря 289 голосами народных депутатов.

Документом устанавливается в 2021 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января - 2189 гривен, с 1 июля - 2294 гривны, с 1 декабря - 2393 гривны.

Законом устанавливается в 2021 году минимальная заработная плата:

  • в месячном размере: с 1 января - 6000 гривен, с 1 декабря - 6500 гривен;
  • в почасовом размере: с 1 января - 36,11 гривны, с 1 декабря - 39,12 гривны.

С 1 сентября 2020 года минимальная зарплата составляет 5000 гривен.

Также документом определен на 31 декабря 2021 года предельный объем госдолга в сумме 2 544 899,9 млн гривен и предельный объем гарантированного государством долга в сумме 350 489,7 млн гривен.

В четверг Владимир Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса на год. Он подписал закон 24 декабря.

Также президент подписал принятый Верховной радой закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Закон предусматривает штрафы и ограничения свободы за ложь в декларациях.

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Новости Украины Владимир Зеленский